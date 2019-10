Seap Dalli Cardillo Aragona all'esordio, scontro con il Chieti

La Seap Dalli Cardillo Aragona pronta a fare il suo esordio in B1. Sabato 19 ottobre, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, a far visita al sestetto di coach Luca Secchi sarà la neo promossa Connetti.it Chieti. Il match è in programma alle ore 15:30 e preannuncia un grande spettacolo.

La formazione neroverde, che per la prima volta nella sua storia disputa il campionato di B1, ha un roster di tutto rispetto, con giocatrici esperte e alcune giovani talentuose. In dubbio per la sfida di Agrigento, a causa di un infortunio, l’opposto Sara Gotti, vero punto di forza della squadra. Lo staff medico della Connetti.it spera comunque di recuperarla in extremis.

Gli altri punti di forza del sestetto allenato da Giorgio Nibbio sono le schiacciatrici Michela Culiani e Monica Lestini, le centrali Sofia Spadoni e Simona Galiero. Se non dovesse farcela Sofia Gotti, nel ruolo di opposto potrebbe giocare Claudia Palumbo. La palleggiatrice titolare è il neo acquisto Beatrice Giroldi, ex Montecchio di A2. Nel frattempo la Seap Dalli Cardillo Aragona prosegue senza particolari intoppi la marcia di avvicinamento al debutto in campionato.

La squadra si allena ogni giorno con dedizione e professionalità per arrivare al top della condizione sia fisica che mentale alla sfida di sabato pomeriggio. Questa sera le biancazzurre disputeranno l’ultima amichevole della pre-season contro un avversario dello stesso girone e categoria, l’Amando Santa Teresa di Riva, neo promosso in serie B1. Il test match è in programma alle ore 19, con ingresso gratuito.

La partita Seap Dalli Cardillo Aragona vs Connetti.it Chieti sarà diretta dal primo arbitro Chiara Santangelo e dal secondo arbitro Claudio Spartà, entrambi di Catania. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube” a partire dalle ore 15:20.

© Riproduzione riservata