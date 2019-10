Fortitudo Agrigento, Cagnardi: "A Biella abbiamo concesso troppo"

Nella trasferta del Forum la squadra di coach Cagnardi cade sotto i colpi di una cinica Biella, brava nel non arrendersi e più solida dell'avversario. Gara dai due volti: primo tempo, sia pure con alti e bassi, a favore dei biancoazzurri, poi il ritorno dei piemontesi.

Alla Fortitudo Agrigento non bastano James (19 punti per lui) e De Nicolao (15 punti), perché la squadra di Cagnardi difende male e lascia il dominio sotto alle plance agli uomini di Paolo Galbiati che lentamente scavano il solco fino al massimo vantaggio finale 92-82. Seppur Agrigento è rimasta in partita fino alla fine, complice anche qualche fischio discutibile e tante distrazioni individuali, la M Rinnovabili deve arrendersi sotto i colpi di Biella con punti che arrivano sia dalle penetrazioni che dall'arco.

A 1'27” Easley fa due su due dalla lunetta, Biella fa scorrere i secondi e manda in lunetta Omogbo che non sbaglia, costringendo gli ospiti ad accelerare ed a commettere fallo anche se a bonus ampiamente esaurito. Omogbo segna un libero su due, un fallo di Bortolani consegna tre liberi a Pepe che ne trasforma due (87-82), poi tocca di nuovo ad Omogbo che non chiude tutte le porte sbagliando il secondo libero. A scrivere la parola fine ci pensa capitan Saccaggi con palla recuperata, due liberi trasformati e canestro in entrata (con un pensiero alla differenza canestri): 92-82.

Se Agrigento vuole portare a casa punti deve sicuramente alzare il muro difensivo. Vincere fuori casa quando concedi 92 punti agli avversarsi francamente appare impresa assai complicata.

