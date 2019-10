La Seap Dalli Cardillo Aragona vuole essere protagonista in B1

Dopo la bella prestazione offerta nell'amichevole sul campo del Marsala di A2, con la vittoria per tre set a uno, la Seap Dalli Cardillo Aragona, allenata da coach Luca Secchi ha iniziato la quinta settimana di preparazione atletica. Le atlete, agli ordini anche del preparatore Lorenzo Barbieri e dell'assistente coach Damiano Romano, alternano lavoro in sala pesi con allenamenti di tecnica e tattica al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Ieri le biancazzurre sono state impegnate in una nuova amichevole, in trasferta, contro il Santa Teresa di Riva, formazione neo promossa in serie B1. Il test match si è disputato al Palabucalo della cittadina messinese. Venerdì 4 ottobre, invece, la squadra aragonese giocherà la prima amichevole della stagione in casa, al Palanicosia di Agrigento, contro il Modica di serie B1, alle 19. La scorsa settimana, la squadra è stata impegnata nel triangolare organizzato dalla società Nigithor a Santo Stefano di Camastra nel messinese. Il sestetto di coach Luca Secchi ha battuto il Marsala di serie A2 in rimonta, 2 set a uno, e ha perso con lo stesso risultato contro il Modica.

E' dunque tornata ad allenarsi a pieno regime la Seap Dalli Cardillo Aragona in vista dell'esordio in campionato del 19 ottobre contro il forte Chieti, al PalaNicosia di Agrigento, alle 15,30.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE