Campobello di Licata, piscina verso la riapertura: riapprovato il bando di gara

A grandi passi verso la riapertura della disastrata piscina comunale a Campobello di Licata. Il Comune ha prodotto la deliberazione che ha modificato a contrarre i lavori della struttura. È stato riapprovato il bando di gara, disciplinare e allegati.

La gara di appalto sarà celebrata con procedura tramite l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l' appalto di lavori pubblici. L'importo dei lavori soggetti a ribasso è euro 662.700,84, importo complessivo euro 800 mila. Nel recente passato, con una determina dirigenziale, firmata dall'architetto Salvatore Paci, responsabile dell'area comunale Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzione, l'ente comunale ha nominato il terzo componente della commissione di gara, completandola, per l'affidamento dei lavori per la ristrutturazione della piscina.

E' stato nominato componente l'ingegnere Roberto Cordaro, responsabile della quinta area comunale Ambiente, Protezione civile, Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo. I lavori saranno appaltati con "procedura aperta", da esperirsi con il criterio del "minor prezzo", tramite l'Urega di Agrigento, con procedura telematica sulla piattaforma "Sitas e-procurement". La piscina comunale coperta è chiusa da oltre undici anni per carenza di fondi pubblici.

"Il fondo pubblico finanziato rappresenta - come ci tiene a ribadire il sindaco Giovanni Gioacchino Picone - un lavoro costante e la ferma volontà politica di restituire alla comunità campobellese una struttura strategica e di grande impatto sulla qualità della vita di tutti, e vuole, così, recuperare la struttura, da anni in evidente stato di abbandono e vittima dell' incuria".

