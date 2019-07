"CorriAragona", taglia il traguardo Mohamed Idrissi

Aragona è stato il palcoscenico dell'estate per ben 200 partecipanti alla decima edizione della «CorriAragona», gara di corsa su strada valida come settima prova del Grand Prix provinciale. Ha vinto Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport) in 22'23, secondo Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì) con il tempo di 23'21 e terzo Luigi Giuliana, della Amatori Aragona, in 23'27.

Ad Aragona si è corso su un circuito cittadino, con i saliscendi che hanno messo a dura prova corridori che si sono districati su un percorso ad anello che misurava 800 metri ed è stato ripetuto 4 volte, con un prologo di 500 metri, per un totale 6,8 km.

La gara era inserita nel contesto «Nati per Vivere», manifestazione giunta al suo quinto anno. Tema del 2019 è stata la disabilità.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

