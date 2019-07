Seap Aragona, ingaggiata la schiacciatrice Serena Moneta

La schiacciatrice Serena Moneta entra a far parte del team della Seap Aragona. La giocatrice, classe 1990, è originaria di Tradate, in provincia di Varese, e viene da una stagione al Cutrofiano in serie A2. Due stagioni fa invece ha indossato la maglia della P2P Baronissi in A2.

Cresciuta nel Volley Orago, è stata protagonista di numerose vittorie: ha conquistato la serie A2 con Casalmaggiore nel 2011 e l’anno successivo ha trascinato l’Ornavasso alla promozione in A2, vincendo anche la Coppa Italia di serie B1.

"L’Aragona, con il suo presidente Di Giacomo, ha insistito tanto per volermi, ho notato un forte interessamento nei miei confronti e questo mi ha spinto e convinto ad accettare la proposta - ha detto Moneta - Potevo approdare altrove, ho ricevuto tante offerte di società di serie A, ma la Seap Aragona non ha mollato e mi ha cercato insistentemente. Questa cosa mi ha fatto molto piacere perché per me essere ben voluta da parte di un club è fondamentale. Il progetto della Pallavolo Aragona poi mi è piaciuto tantissimo e, anche se da anni ormai non gioco in serie B1, vincere un altro campionato e dimostrare ancora una volta a me stessa che valgo, nonostante l’età, è stato uno stimolo in più".

© Riproduzione riservata