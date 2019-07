Fortitudo Agrigento, è la Supercoppa il primo impegno di stagione

La Lega pallacanestro ha reso note le date della prossima stagione della Serie A2, in cui la Fortitudo allenata da Davis Cagnardi proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Quest'anno la novità assoluta è dettata dalla Supercoppa. Si parte l'8 settembre con il primo turno, nella nuova formula che vedrà impegnate tutte le formazioni di A2.

Le 28 squadre saranno suddivise in sette gironi da quattro, formati rispettando il più possibile criteri di vicinanza geografica. Vincenti dei gironi e miglior seconda disputeranno i quarti in gara secca. Il 28 e 29 settembre è in programma la Final four con sede ancora da definire.

Il trofeo di fatto sostituisce le amichevoli di fine estate e anticipa il campionato che parte domenica 6 ottobre. La conclusione della stagione regolare è prevista per il primo marzo, giorno in cui tutte le partite saranno in contemporanea.

Proprio in virtù di questo rinnovamento cambiano i piani di molte società compresi quelli della Fortitudo Agrigento che come sempre in questi giorni si trovano a programmare la preparazione estiva e i conseguenti appuntamenti di precampionato.

