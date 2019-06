Volley, la Seap Aragona ad un passo dalla B1: domani gara 2 contro il Grotte Volley Castellana

Continua la marcia di avvicinamento della Seap Aragona a gara 2 della finale playoff per la promozione in terza serie. La squadra è partita questa mattina in pullman alla volta della Puglia per affrontare domani sera, mercoledì 5 giugno, alle ore 20, al "PalaGrotte", il Grotte Volley Castellana.

Le biancazzurre, che hanno vinto al tie-break la prima sfida al PalaNicosia di Agrigento, vincendo accederanno alla B1. Se dovesse, invece, vincere la formazione pugliese, il tutto è rimandato alla gara di spareggio in programma sabato 8 giugno, alle ore 18, al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento.

"Sarà un'altra grande partita e ci faremo trovare pronti alla battaglia", ha dichiarato il tecnico Paolo Collavini che, per l'occasione, ha tutte le giocatrici a disposizione.

Volley, la Seap Aragona vince contro il Ladispoli e vola in finale per la promozione in B1 Foto di sqadra dopo l’accesso in finale I festeggiamenti Punto vincente della Seap Aragona Azione della Seap Aragona Schiacciata della Bicchini

"Il Grotte Volley Castellana farà di tutto per pareggiare la serie e avrà tanta pressione addosso - continua -. La mia squadra dovrà aggredire la partita e giocare al massimo delle proprie potenzialità. Mi aspetto una prova superlativa del collettivo. Dobbiamo limitare al massimo gli errori e dare continuità al nostro gioco".

La gara sarà diretta dal primo arbitro, Luca Biasin di Brescia e dal secondo arbitro Daniele Stazio di Ancona. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 19:50, sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona.

