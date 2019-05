La Seap Pallavolo Aragona ci crede: l'obiettivo è il salto di categoria

La Seap Pallavolo Aragona crede nel salto di categoria: la società ha intensificato gli allenamenti in vista della finale contro il Grotte Volley Castellana per la promozione nel campionato di serie B1. La prima sfida è in programma sabato, primo giugno, alle 18, al palazzetto dello sport «Pippo Nicosia» di Agrigento, dov'è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

La formazione biancazzurra, agli ordini di coach Paolo Collavini, continua a lavorare sodo sia in sala pesi che sul parquet del PalaNicosia, per migliorare ulteriormente la già splendida condizione atletica.

Tutte disponibili in casa Seap Aragona per gara 1 che promette spettacolo e tanto agonismo, anche per la qualità e la forza del sestetto avversario. Il Grotte Volley Castellana ha centrato la finale con grandissimo merito e punta senza mezzi termini al salto di categoria.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

