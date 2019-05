Volley, amichevole per l'Aragona in vista dei play off promozione

È ripresa a pieno regime la preparazione atletica della Seap Pallavolo Aragona in vista del debutto nei playoff per la promozione in serie B1 di mercoledì 22 maggio, contro la vincente del quarto di finale Ladispoli Roma - Oria Brindisi. La serie vede in vantaggio Ladispoli che ha vinto in casa gara1 per 3-1. Ieri sera a Brindisi si è giocata gara2. L'eventuale "bella" è in programma sabato 18 maggio a Ladispoli.

Le biancazzurre aragonesi giocheranno in casa gara 1, alle 20:30, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. La partita di ritorno, invece, è in programma sabato 25 maggio sul campo del Ladispoli o del Brindisi, mentre l'eventuale gara di spareggio sarà al PalaNicosia mercoledì 29 maggio, sempre alle 20:30. Coach Paolo Collavini ha tutte le giocatrici a disposizione per gli allenamenti che si svolgono sia in sala pesi che al palasport “Nicosia” di Agrigento.

La formazione del presidente Nino Di Giacomo è in ottime condizioni fisiche e non vede l'ora di scendere in campo per dimostrare tutto il proprio valore e cercare di approdare nel terzo massimo campionato nazionale di pallavolo femminile.

In previsione dei playoff, per tenere alta la concentrazione e riprendere il ritmo partita, la Seap Aragona disputerà un'amichevole sul campo dell'Ardens Comiso, formazione che ha da poco centrato la finale dei playoff di serie C per il salto in B2. La gara è in programma domani alle 18, al PalaDavalos di Comiso.

