Volley, la Seap Aragona vola ai playoff come migliore seconda

La Seap Aragona mette sotto anche il Volley Giarre nell'ultima giornata della regular season e raggiunge il Santa Teresa di Riva, sconfitta dal Catania, in vetta al girone I del campionato di B2 con 66 punti. In B1 però è promossa direttamente la formazione messinese per una sottile questione di differenza set, 3 al termine della stagione regolare.

La neo promossa Seap Aragona centra comunque un risultato prestigioso: è la miglior seconda dei nove gironi di B2, prima nella classifica avulsa per la disputa dei playoff. Aragona ha conquistato il primato nella classifica avulsa grazie alla vittoria per 3 a 0 in trasferta contro il forte Volley Giarre.

Le biancazzurre hanno giocato un'ottima partita e meritato ampiamente il successo. Coach Paolo Collavini ha mandato in campo il sestetto tipo con Baruffi in regia, Biccheri opposto, Composto e Macedo centrali, Do Nascimento e Cammisa martelli ricevitori. Libero Martina Marangon. Nel terzo set la schiacciatrice Falcucci ha sostituito la brasiliana Do Nascimento. Non entrate: Messina, Valente, Sicorello, Cusumano e Gabriele.

L'articolo integrale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

