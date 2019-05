In Sicilia la prima del tricolore "Bicilindriche" in pista: l'appuntamento ad Agrigento

Sarà il circuito agrigentino "Concordia" a ospitare il round siciliano del Campionato Italiano "Bicilindriche" e Campionato Siciliano Attività Sperimentale, sabato 18 e domenica 19 maggio. L’appuntamento siciliano è stato promosso dalla Delegazione Sicilia ACI Sport in ambito Federale, per onorare i tanti piloti preparatori che legano la loro attività a una categoria apprezzata, icona della verace e genuina passione per le corse.

Le piccole ed energiche auto spinte da evoluti ed estremi motori a due cilindri da 700 cc, saranno protagonisti della seconda sfida tricolore delle sei in calendario, riservato ai numerosi piloti che amano le sfide su questa inossidabile espressione del made in Italy. Piccole ma generose auto che regalano adrenalina e spettacolo in salita e in pista e che, soprattutto nelle regioni del sud d’Italia, contano numero di assoluto rilievo. Numerosi i piloti che sono attesi sulla pista agrigentina, abitualmente protagonisti anche delle gare in salita, altra serie dove le "Bicilindriche" hanno un Campionato loro riservato.

Appuntamento dunque, sabato 18 e domenica 19 maggio sulla "Pista Concordia" alle porte di Agrigento per un week end intenso in un luogo ad alta fama turistica. Si inizierà sabato alle 10 con le prove libere, nel pomeriggio dalle 16 alle 19 le verifiche sportive e tecniche. Domenica 19 la giornata si aprirà alle 9 con le qualifiche in sessione unica da 20 minuti. Dalle 12 le due gare che si svilupperanno su 13 minuti più un giro. Al termine delle gare la premiazione sul podio della pista. Attesi molti tra i principali protagonisti delle Bicilindriche, sia scalatori, sia esperti pistard.

Foto di splog da Pixabay

© Riproduzione riservata