Canicattì, i fratelli Carlino guidano la classifica alla 2° prova Regionale Compak

Grande affermazione dei tesserati del Tiro a volo “Carlino” di Canicattì alla seconda prova Regionale Compak per la Sicilia che si è svolta in casa. In evidenza Angelo Carlino con un superbo ed unico 48/50 mette tutti i 70 partecipanti in fila.

Nella prima prova l'aveva fatto Claudio Carlino il primo assoluto, che aveva dato una penalità ad Angelo mentre nella seconda prova (Claudio è arrivato secondo con 47/50). Attualmente i due fratelli Carlino guidano entrambi la categoria Eccellenza. Nella prima categoria Gero Crapanzano chiude di nuovo ad ex aequo al primo posto con Salvo Biancamano con lo score 45/50. Con lo score invece di 46/50 Giuseppe Scaglione chiude al secondo posto nella seconda Categoria a una lunghezza da Giovanni Panepinto.

Le terze categorie hanno brillato meno in casa, ma abbiamo si è registrata la sorpresa di Tonino Lo Sardo che chiude 44/50 e la riconferma alla sua seconda gara di Marco Magri (portando punti preziosi alla Società) anch'egli con lo score di 44/50 agguanta un premio riservato. Esordio per Angelo Palamuso alla sua prima esperienza regionale, chiudendo ad una sola lunghezza dall'altro juniores Vincenzo Rizza, che si è piazzato al primo posto.

