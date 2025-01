Il favarese Pino Minio strappa applausi a Io Canto Senior

Il favarese Pino Minio, dirigente generale dell’Accademia Palladium e appassionato di musica da sempre, ha conquistato pubblico e critica con una straordinaria performance nella prima puntata di Io Canto Senior, il nuovo programma musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. In una serata ricca di emozioni e colpi di scena, Minio ha superato con successo la sfida e si è guadagnato un posto nella seconda puntata. La sua toccante interpretazione del celebre brano You Are So Beautiful di Joe Cocker ha trasmesso, con profonda delicatezza ed eleganza, tutta l’intensità di una canzone che ha segnato generazioni.

Il duetto con Lola Ponce

Ma la magia non si è fermata qui. Tra i vincitori della prima puntata, Pino Minio ha stupito il pubblico con un emozionante duetto insieme a Lola Ponce sulle note di Up Where We Belong, celebre brano di Joe Cocker e Jennifer Warnes. L’intesa tra i due artisti e la profondità della loro interpretazione hanno reso l’esibizione un momento indimenticabile. La sua voce ha conquistato il pubblico e la giuria composta da Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti che hanno elogiato le grandi qualità di Minio premiandolo con voti eccellenti.Conosciuto per il suo costante impegno nella promozione di eventi musicali sociali come Storia della musica, oltre che per il lavoro con l’Accademia Palladium, Minio ha dimostrato ancora una volta come la passione per la musica possa trasformarsi in arte pura. Sin dalle prime note, la sua voce calda e coinvolgente ha incantato il pubblico, suscitando emozioni autentiche che hanno toccato il cuore di chi lo ascoltava. L’atmosfera in sala era carica di emozioni, e gli applausi scroscianti del pubblico hanno confermato il forte legame creato durante la performance.