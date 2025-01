Doni dei vigili del fuoco ai bambini ricoverati al Giovanni Paolo II di Sciacca

La Befana in ospedale: questo il titolo di un’iniziativa promossa dal distaccamento dei vigili del fuoco di Sciacca (Agrigento) che li ha visti stamattina, 3 gennaio, intrattenere i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II, offrendo loro qualche ora di spensieratezza e condivisione tra regali, giochi, bolle di sapone, musica e personaggi dei cartoni animati.

Un vigile del fuoco si è presentato in reparto mascherato da Topolino, divertendo i piccoli pazienti e giocando insieme a loro. «Promuovere iniziative come quella odierna ci fa stare meglio», dice il comandante provinciale Lelio Barbera.

«È, per noi - aggiunge - un modo per essere tra la gente, non soltanto per i compiti istituzionali di soccorso, ma anche per stare vicini alla popolazione in modo diverso, con i bambini è ancora più stimolante», ha concluso.

«Il momento di oggi - conclude il primario del reparto di Pediatria, Ottavio Ziino - testimonia la sensibilità del territorio verso il nostro ospedale, cosa di cui siamo veramente felici».