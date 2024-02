Musica e solidarietà a Favara: un incontro fra tre generazioni

Il direttore generale dell’Accademia, Pino Minio, spiega che “le iniziative puntano a realizzare un incontro di tre generazioni e un confronto per condividere passioni, idee, sviluppare la cultura della comunità solidale e rafforzare i legami sociali in un'epoca dove hanno sempre più peso le relazioni virtuali e social". Minio poi aggiunge: "Si svilupperà anche la cultura del volontariato in particolare tra i giovani protagonisti dell'evento in particolare con iniziative e percorsi che coinvolgeranno anziani e persone in condizioni di fragilità e di svantaggio".