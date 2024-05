Muore a 45 anni a Favara, proclamato il lutto cittadino: «Dolore e smarrimento per Francesco»

Due comunità in lacrime in provincia di Agrigento, per la morte di una ragazza di 21 anni e di un quarantacinquenne. A Licata è stata stroncata da un malore Mara Burgio, la notizia ha gettato tutto il paese nello sconforto e in queste ore in tantissimi si sono stretti attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. A Favara, invece, grande dolore per la scomparsa di Francesco Vetro, deceduto in seguito ad un aneurisma.

Amato e apprezzato da tutti, a lui sono dedicati tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Ci sono anche le parole del sindaco, Antonio Palumbo: «La nostra Favara si è svegliata attonita. Un giovane nostro concittadino, un lavoratore, un padre, un marito, un amico, è morto per un malore improvviso. Conoscevo Francesco da anni, ci legava un sincero legame di amicizia e stima reciproca. Oggi siamo costretti a dirgli addio prima del suo tempo. Facendomi interprete del sentimento di dolore e smarrimento della nostra comunità mi stringo alla famiglia». Palumbo ha proclamato il lutto cittadino.