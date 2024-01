La protezione civile siciliana piange Michele Morrione, morto a Sciacca: «Fu tra i primi a partire per L'Aquila dopo il terremoto»

È morto a Sciacca dopo una breve malattia Michele Morrione, ex responsabile del Centro operativo regionale della protezione civile di Menfi. Dolore tra i colleghi, che ricordano con affetto il suo lavoro e l'impegno nell'attività che per Morrione era anzitutto una passione. «Anche con lui e con il suo apporto, nel 2005 è stato avviato il servizio provinciale di Agrigento», dice l’ingegnere Maurizio Cimino, al tempo dirigente responsabile di quella stessa sede.

«Nel 2009, all'indomani del terremoto dell'Aquila à aggiungono dal dipartimento regionale - fu tra i primi a partire con la colonna mobile siciliana. Il dirigente generale Salvo Cocina, a nome di funzionari e volontari della protezione civile siciliana, porge alla famiglia di Michele Morrione le più sentite condoglianze». E in queste ore i messaggi rivolti a Morrione, sui social, si moltiplicano. «Un uomo che amava il suo lavoro - scrive un collega - e con cui era un privilegio trascorrere il tempo. Sempre disposto a correre di fronte alle emergenze, non si fermava mai. Riposa in pace caro Michele».

E ancora: «Vola in alto come solo tu sai fare, grande uomo. Mancherai a tutti, ma ti porterò sempre nel mio cuore». «Quanto mi dispiace - scrive un amico - sei stato un uomo speciale, un lavoratore instancabile. Non ti dimenticheremo mai». «Ricordo ancora quando andammo insieme a L'Aquila. Che tragedia, che dramma ci trovammo davanti. Ma tu eri una forza della natura e davi a tutti noi il coraggio di non fermarci. Ci manchi già». I funerali di Morrione si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio, nella chiesa Perriera di Sciacca.