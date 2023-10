Dalla Germania alla Sicilia con le sue due asinelle: il viaggio da record di un settantenne tedesco

Un uomo a passeggio con due asinelle a Canicattì, poi a Favara e a Castrofilippo. L'insolito tour in provincia di Agrigento non è passato inosservato e in tanti si sono chiesti chi fosse lo sconosciuto viaggiatore. Si tratta di Anton Pfeiffer, 70 anni, un pensionato tedesco piuttosto intrapendente che diversi mesi fa è partito a piedi da Monaco di Baviera con un unico obiettivo: raggiungere la Sicilia.

Una missione che ha compiuto insieme alle sue due inseparabili amiche, Bella e Donna, due asine che l'hanno seguito passo dopo passo durante il lungo viaggio da record. Pfeiffer è un ex manager in pensione ed è partito, per la precisione, dal paese di Schongau, dove abita. Ha percorso tutta l'Italia a piedi, cercando rifugi e luoghi in cui sfamare le sue compagne d'avventura.

Nulla lo ha fermato: il sole cocente dei mesi estivi, il freddo, la pioggia. Da Villa San Giovanni ha preso il traghetto ed è sbarcato a Messina, avventurandosi sull'Isola, suo traguardo. Ha percorso quindici o venti chilometri al giorno in totale relax, senza fretta. Tre anni fa lo aveva già fatto attraversando L'Italia e raggiungendo Roma.