Menfi, lancia i rifiuti dall'auto: il sindaco Clemente pubblica foto e video e la convoca in Comune

Getta un sacco di spazzatura dalla propria auto, ma viene ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: è accaduto a Menfi dove il sindaco Vito Clemente ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Facebook la foto e il video, annunciando una multa e la convocazione in Comune.

Nelle immagini si vede un'auto giungere in una zona, dove proprio per controllare l'abbandono di rifiuti è stata posta una telecamera, e, senza scendere dall'auto, e con la vettura sempre in movimento, gettare un sacco fuori dall'abitacolo. "Guardate questa gentile signora ripresa in zona quartiere Addolorata a lanciare il sacchetto dei rifiuti dal finestrino della sua macchina Lancia Y nera targata......... (la targa intera è già in possesso del comandante dei Vigili urbani per quanto di competenza)", scrive su Facebook il primo cittadino.

Clemente annuncia che adesso "convocherò la signora al palazzo comunale. Tolleranza zero". Dal video si vede anche che il gesto viene compiuto dalla donna in pieno giorno e davanti ad una residente che sta innaffiano e assiste alla scena.

Il sindaco ha deciso di adottare il pugno duro contro i trasgressori: già nei giorni scorsi, il primo cittadino aveva scritto diversi post parlando dell'abbandono dei rifiuti e postando delle foto sulla propria pagina Facebook.