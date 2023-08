Gianni Morandi torna in Sicilia: "La Scala dei Turchi una meraviglia assoluta"

Gianni Morandi è tornato in Sicilia per due tappe del suo tour e, come sempre, aggiorna tutti i suoi fan sui social. Lo fa ritagliandosi delle pause per immortalare panorami che lasciano a bocca aperta e per esplorare i magici luoghi dell'Isola. Tra questi, la Scala dei Turchi di Realmonte, fotografata dal cantante che commenta: "E' una meraviglia assoluta". Già ieri ad Agrigento, poco prima di salire sul palco per l'esibizione all'interno della Valle dei Templi, Morandi si era concesso un momento di relax fotografando lo splendido scenario e accompagnando con un cuore la scritta "Sicilia" su un suo post condiviso su Instagram. "Ma qui siamo in un angolo di paradiso", ha poi aggiunto con la sua viva voce tramite un reel. Il cantante si esibirà anche domani in Sicilia, la tappa del 10 agosto è al Teatro antico di Taormina.