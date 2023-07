Bus navetta per la spiaggia a Siculiana, l'amministrazione: «Cosi promuoviamo il territorio»

Da Siculiana a Siculiana marina in bus navetta. Ecco l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale per la promozione turistica del territorio, agevolando gli spostamenti di cittadini e visitatori senza la necessità di utilizzare l’auto e cercare posteggio.

“Siamo fortemente impegnati a promuovere Siculiana attraverso azioni di diverso tipo – spiega il sindaco Peppe Zambito – per dare un valore aggiunto al nostro territorio. Lo sviluppo di Siculiana passa anche dal sistema dell’accoglienza e in questi anni abbiamo registrato un incremento notevole delle presenze nei b&b e servono sempre più posti letto. Il servizio del bus navetta sarà un vantaggio anche per i residenti, oltre che per i turisti, e ci aiuterà a decongestionare il traffico di Siculiana marina”.

Il nuovo pullman effettuerà varie fermate sia nella zona storica del paese che nella strada principale della città. Le corse prenderanno il via alle 9,30 della mattina fino all’1.30 della notte.