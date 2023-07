Agrigento, il robot di Alessio e Sofia incanta la commissione all'esame di maturità

Un esame di maturità originale per due studenti del liceo scientifico e linguistico Leonardo di Agrigento. Alessio Farruggia e Sofia Gucciardo (nella foto) della quinta A, ad indirizzo scienze applicate, oltre al tradizionale esame orale sostenuto, hanno presentato un robot, frutto dell’intelligenza artificiale applicata e della robotica, materie intraprese durante il percorso di studio liceale. Un prototipo progettato e realizzato sotto la guida del docente Martino Scandaglia, che ha incuriosito la commissione. Il robottino collegato ad un pc ha permesso ai due studenti di mettere in pratiche le moderne discipline acquisite tra i banchi di scuola. Un ulteriore motivo di orgoglio per la dirigente scolastica, Patrizia Pilato. Il liceo Leonardo con i suoi corsi all’avanguardia, ultimo attivato quello di Scienza dei dati e intelligenza artificiale, risponde sempre più alle scommesse del futuro e alle professioni più richieste nel mondo del lavoro. Il liceo Scienza dei dati e intelligenza artificiale è un percorso innovativo che va ad aggiungersi ai corsi già esistenti.