Raoul Bova visita la Valle dei Templi: la foto ai piedi del tempio della Concordia

Raoul Bova in visita alla Valle dei Templi. È lo stesso attore romano a pubblicare una foto su Instagram che lo ritrae con un cappuccio e gli occhiali da sole ai piedi del tempio della Concordia. Bova non specifica il luogo dove si trova ma scrive: "La storia che diventa arte e ci immerge in tempi e mondi a noi sconosciuti… per questo estremamente affascinanti". Immediatamente i fan sottolineano che l'attore si trova ad Agrigento e precisamente alla Valle dei Templi e mandano like che, in sole 12 ore, sono stati ben 20mila.

Tra chi ha commentato la foto c'è stato anche chi si è posto la domanda se l'attore fosse in Sicilia per girare un film ma Bova si è recato ad Agrigento in vacanza.

L'ultima volta che l'attore romano era stato nella città della Valle dei Templi era stato nel 2017 quando si era esibito al teatro Pirandello con la commedia “Due” e, in quella occasione, aveva speso parole di ammirazione per Agrigento e per il teatro dedicato al drammaturgo agrigentino.

