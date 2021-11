Belen alla Scala dei Turchi, i fan sui social: "Che le è successo? È una sosia..."

Alcune foto apparse nelle ultime ore sui social di Belen Rodriguez stanno scatenando i fan. Sia su Instagram che su Facebook, sono state postate foto alla Scala dei Turchi e a Punta Bianca.

"La donna che appare in foto non è Belen", scrivono subito tantissimi tra i commenti, facendo riferimento ad esempio alla sua bocca che non sembrerebbe essere quella della modella argentina. C'è chi ritiene che sia una sosia e chi, invece, sostiene che sia proprio la Rodriguez.

Mistero presto risolto: Belen e la sorella Cecilia si trovano davvero alla Scala dei Turchi e hanno scelto la meravigliosa cornice dell'Agrigentino per uno shooting fotografico per la loro collezione di abbigliamento “Hinnominate”. Tra una posa e uno scatto sono state viste in giro anche per la Città dei Templi.

© Riproduzione riservata