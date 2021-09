"Siamo sulla stessa barca", a Lampedusa l'evento sui migranti per studenti di tutta Europa

"Siamo sulla stessa barca", il grande evento sul tema del fenomeno migratorio rivolto alle studentesse e agli studenti italiani ed europei, inizierà a Lampedusa il 30 settembre e terminerà domenica 3 ottobre 2021.

Un'occasione per onorare le 368 persone morte nel tragico naufragio al largo di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre 2013 e per ricordare le oltre 22.000 persone che da allora hanno perso la vita nel tentativo di trovare sicurezza e protezione in Europa.

"Inaccettabile che si continui a perdere la vita in mare - sottolinea Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre- essere qui in queste giornate è per noi un dovere civico e morale. Non possiamo accettare che donne, bambini e uomini in fuga dalla violenza continuino a perdere la vita in mare per una carenza di mezzi di soccorso e per l'assenza di corridoi umanitari. Non è più sostenibile che il soccorso in mare sia delegato al lavoro della Guardia Costiera italiana, a poche Ong e a mercantili che non sono attrezzati per il salvataggio ed il trasporto di persone vulnerabili. Come non è sostenibile che solo agli stati costieri sia lasciato l'onere esclusivo dell'accoglienza di chi arriva via mare".

I quattro giorni di iniziative promosse dal Comitato 3 Ottobre vedranno coinvolte 60 scuole, 350 studenti accompagnati da 93 docenti di 20 paesi europei (Italia, Bosnia, Croazia, Lettonia, Austria, Ungheria, Portogallo, Grecia, Romania, Spagna, Slovacchia, Germania, Belgio, Slovenia, Francia, Danimarca, Olanda, Inghilterra, Cipro, Estonia). L'evento vedrà coinvolte oltre 15 associazioni e organizzazioni non governative italiane ed internazionali, 3 agenzie delle Nazioni Unite.

