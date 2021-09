Salva un'anziana da un incendio, una targa per il pastrychef agrigentino Giovanni Mangione

Il pastrychef agrigentino Giovanni Mangione è stato insignito di una targa di riconoscimento da parte del sindaco della sua città, Francesco Micciché, per aver salvato una donna anziana da un incendio. Ne ha dato notizia l'Associazione culturale gruppo professionale chef.

Mangione si trovava per caso vicino alla palazzina di via Gioeni in cui era scoppiato l'incendio quando, attirato dalle fiamme, è salito fino ai piani più alti temendo ci fossero persone intrappolate. Sul pianerottolo del nono piano, infatti, si trovava una donna anziana che rischiava di rimanere soffocata dal fumo. Il pastychef non ha esitato a caricarla sulle sue spalle e portarla in salvo.

Mangione a quanti lo hanno definito un eroe risponde: "Sono soltanto un libero cittadino che ha fatto il suo dovere. Ho salito le scale mentre tutti scendevano e non ho riflettuto su quello che poteva accadere a me. Mi auguro che il mio gesto possa essere ritenuto un esempio e che possa essere di ispirazione per tutti".

Nei giorni successivi a quello dell’incendio, i figli della anziana donna salvata dalle fiamme, hanno voluto ringraziare lo chef per il suo gesto e lo hanno rassicurato sulle buone condizioni di salute della madre.

© Riproduzione riservata