A Ribera no-vax positiva al Covid ammette: "Uno sbaglio non vaccinarmi, ho rischiato la vita"

A Ribera una no-vax pentita ammette pubblicamente in un video di aver sbagliato.

Affetta ora dal Covid e ricoverata in ospedale, la 57enne Maria Paola Grisafi si è pentita della decisione di non vaccinarsi. "Ho sbagliato a non volermi vaccinare, adesso sono ricoverata e sono stata malissimo a causa del Covid". Con queste parole ha iniziato il suo video condiviso anche sul profilo Instagram del giornalista palermitano Salvo Sottile.

"Grazie alle cure sto un po' meglio. Io ho rischiato la vita, ma voi vaccinatevi". La donna si trova in terapia intensiva insieme ad altri che non volevano fare il vaccino. "Ora siamo tutti pentiti, vi prego fatelo. Si sta malissimo", ha precisato la donna.

La donna si trova ricoverata all'ospedale di Ribera e le immagini sono state diffuse dall'Asp di Agrigento.

