A Ribera cresce la preoccupazione per i nuovi contagi da Coronavirus: altri 14 positivi

A Ribera cresce la preoccupazione per i nuovi contagi da Coronavirus. Sono 14 le nuove persone positive riscontrate nelle ultime 24 ore. Ne dà comunicazione l'amministrazione comunale, come da comunicazione dell’Asp di Agrigento. "Complessivamente - riporta una nota -, si registrano a Ribera 29 casi di soggetti positivi al Covid–19. Altri 33 concittadini si trovano in quarantena".

E all'ospedale Fratelli Parlapiano sono quasi tutti esauriti i posti riservati a chi ha contratto il Coronavirus. Fino alla giornata di ieri c'erano 26 ricoverati su 30 posti letto, mentre in terapia intensiva 3 con 7 posti disponibili e in sub-intensiva 5 e altri 5 non occupati. L'età media dei ricoverati va da 40 a 50 anni.

