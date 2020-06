Agrigento, solidarietà all'ospedale Giovanni Paolo II: donate ventilatori ed ecografi

Donati all'ospedale Giovanni Paolo II di Agrigento apparecchiature mediche per un valore complessivo di circa 160mila euro grazie all'iniziativa promossa dall'associazione «Orazio Capurro Amore per la Vita di Sciacca». «Sono stati due mesi e mezzo molto impegnativi – dice il presidente, Alessandro Capurro - ma alla fine possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto ed il risultato è stato davvero eccezionale».

Tutto questo è stato possibile grazie ad una raccolta fondi lanciata dalla onlus ed alla quale ha partecipato l’intero territorio; sono giunte donazioni da imprenditori, associazioni, cittadini, club service, benefattori da ogni parte del mondo.

Sono stati raccolti tra bonifici e donazioni su facebook per circa 120 mila euro e poi l’associazione ha ottenuto uno sconto sulle apparecchiature risparmiando un quarto della spesa. La onlus è riuscita a donare all’ospedale di

Sciacca cinque ventilatori polmonari a turbina con ampio display touch screen, un ecografo multidisciplinare portatile completo di ben due sonde, tutte le licenze d’uso, carrello e stampante, un bilirubinometro transcutaneo, 4 monitor multiparametrici con altrettante stampanti capaci di monitorare tutti i parametri vitali quali respiro, saturazione, Ecg, pressione non invasiva, temperatura ed inoltre sono stati anche potenziati aggiungendo anche i moduli opzionali per la pressione invasiva a due vie e l’Ecg a 12 derivazioni. Un ventilatore polmonare è stato donato anche all’ospedale di Agrigento.

