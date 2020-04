Sciacca, nonna Maria spegne 101 candeline

È nata il 25 aprile del 1919 Maria Ribecca che ieri ha festeggiato 101 anni. Non c'è stata la grande feste dello scorso anno nella casa della nonnina di Sciacca, ma tutti l'hanno pensata e non sono mancati messaggi di auguri e testimonianze di affetto da parte di tanta gente anche sui social.

I suoi punti di riferimento sono i figli, Stefano e Maria Pumilia, ma anche i quattro nipoti ed i tre pronipoti. Maria Ribecca gode di buona salute e trascorre le giornate chiacchierando e ricordando molte vicende del passato. Vive con la figlia Maria ed è sempre felice di trascorrere il tempo in compagnia.

E' vedova da 19 anni quando è venuto a mancare il marito, pure longevo, che aveva 93 anni. Prima della meritata pensione Maria Ribecca lavorava in campagna. Gli anziani restano in casa e rappresentano sempre la memoria di un territorio che ne apprezza la saggezza e fa tesoro dei loro ricordi e di un passato che li ha resi più forti, pronti anche a trovare le soluzioni migliori per opporsi a ogni avversità.

