Aragona, ritorna la passeggiata della salute con raccolta dei rifiuti

Appuntamento domenica 1 settembre ad Aragona per la terza “Passeggiata della Salute” tra natura, arte e benessere. Per l’occasione sarà indetta la “giornata ecologica” con lo slogan “salviamo il nostro paese dai rifiuti abbandonati...ma non dimenticati”.

Durante la passeggiata, alla scoperta o riscoperta delle bellezze storiche e architettoniche di Aragona, verranno raccolti eventuali rifiuti abbandonati per strada e nei sentieri.

L’iniziativa è organizzata dalle associazioni CeSVop di Agrigento, Gruppo di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia Aragona, AVSA, ADAS; MUDIA Chiesa madre, O.N.G.V.I (Giubbe d’ Italia) e con il Patrocinio del Comune di Aragona.

Il raduno dei partecipanti è in programma entro le ore 9 dinanzi lo stadio comunale di Aragona.

