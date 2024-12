La bambina salvata a Lampedusa, la premier Meloni: «Abbraccio la piccola naufraga e niente tregua ai trafficanti»

«Noi andremo avanti con la via italiana al contrasto dell’immigrazione illegale: ci sono voluti mesi a mettere a punto una strategia efficace, però mi pare che i risultati cominciano ad arrivare: -60% di sbarchi rispetto al 2023, -30% rispetto al 2022. E, come sempre, meno partenze significa anche meno morti in mare, perché io non accetterò mai di dovermi abituare a queste tragedie». Lo ha affermato la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, dal palco di Atreju, dicendosi «molto colpita» dalla «storia della piccola Yasmine, rimasta tenacemente in acqua, unica sopravvissuta al naufragio. Le voglio mandare un abbraccio affettuoso, a lei e alle vittime di trafficanti di esseri umani dico che combatteremo senza tregua contro questi sistemi criminali».