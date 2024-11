Migranti, i dati Unhcr:  ad ottobre -29% di arrivi rispetto a settembre

Lo fa sapere l’Unhcr spiegando che i migranti arrivati in Italia sono sono partiti da Libia, Tunisia, Turchia e Algeria. La Libia è stata il primo Paese di partenza, con il 65% circa di tutti gli arrivi via mare in Italia.

L’Unhcr, presente nei luoghi di sbarco, continua a sollecitare gli Stati «a potenziare risorse e capacità per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità».

In particolare, rinnova «il suo appello alla collaborazione per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso in mare e per promuovere un più ampio accesso a percorsi sicuri e regolari nell’Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale».