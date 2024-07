Racalmuto, ricorso contro il voto di giugno: contestate irregolarità ai seggi

Era stata già presentata, nelle scorse settimane, istanza di accesso agli atti al tribunale e prefettura di Agrigento e al municipio di Racalmuto. «Dietro l’apparente minimo scarto - è stato scritto nel ricorso - tra il numero delle schede autenticate, come risultante dai verbali delle sezioni, e quello delle schede autenticate adoperate dagli elettori e quelle non utilizzate può nascondersi il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina”. Un fenomeno che consiste nel far uscire anticipatamente dal seggio una scheda bianca già vidimata che verrà poi compilata da terzi e consegnata per essere inserita nell’urna all’elettore compiacente o coartato il quale, a sua volta, entrando nel seggio, da un lato ritira a sua volta una ulteriore scheda bianca già vidimata che consegnerà all’esterno del seggio a terzi per la ripetizione dell’analoga procedura e, dall’altro, depositerà nell’urna non già quest’ultima, ma quella precompilata consegnatagli all’esterno del seggio». Il ricorso adduce anche violazioni in merito «all’anomala fessurazione dell’urna elettorale e mancata suggellazione».