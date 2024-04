Turni di 10 giorni per l’acqua: Agrigento e provincia in ginocchio, cancellate le prenotazioni dei turisti

La crisi idrica mette in ginocchio la città dei Templi e l’intero Agrigentino. La situazione adesso è divenuta insostenibile. Ci sono turni di 10 giorni e quando arriva l’acqua in un determinato quartiere non si sa per quante ore viene erogata. I cittadini sono esasperati, stremati. I titolari delle strutture ricettive costretti ad annullare le prenotazioni per non lasciare i turisti senza la possibilità di farsi una doccia.

La politica cerca di correre ai ripari e oggi nel pomeriggio, nell’aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si riuniscono i sindaci che fanno parte dell’assemblea della società consortile Aica. Sul tavolo la severità idrica che interessa anche l’intero territorio agrigentino, per la quale occorrono soluzioni immediate per evitare rischi igienico sanitario e di ordine pubblico. «La criticità idrica che sta interessando anche l’agrigentino è il motivo per il quale ho convocato l’assemblea dei sindaci – afferma il presidente Alfonso Provvidenza». All’assemblea dei sindaci è stato invitato anche il prefetto, Filippo Romano.