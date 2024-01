Sciacca, dodici aziende adottano il verde pubblico delle rotonde

«Il Comune di Sciacca – si è chiesto nell’avviso – ricerca soggetti interessati a stipulare un contratto di sponsorizzazione per l’allestimento e la manutenzione del verde di alcune rotatorie e aree stradali piantumate, site sul territorio di Sciacca. L’amministrazione Comunale intende affidare a privati la manutenzione per un periodo di anni 5 favorendo allo «sponsor» un ritorno di immagine grazie all’installazione di cartelli pubblicitari espositivi». Le aree verdi oggetto della collaborazione sono le rotatorie di corso Miraglia, via Verona, via Ovidio, via Stazzone e strada Isabella.

Le imprese che hanno aderito all’avviso hanno anche proposto altre aree. Il sindaco Fabio Termine e gli assessori Agnese Sinagra e Valeria Gulotta esprimono il loro compiacimento per la partecipazione all’iniziativa: «Per noi ha un grande valore. Non a caso è inserita nel programma della nostra amministrazione. Puntiamo a riqualificare aree urbane da troppo tempo dimenticate e migliorarne il decoro attraverso l’attiva collaborazione di privati, creando così un rapporto virtuoso tra istituzione e operatori economici a beneficio della città, della sua immagine e della sua vivibilità. Ringraziamo il consigliere comunale Maurizio Blo per le azioni messe in campo per promuovere la bontà dell’iniziativa. E ringraziamo l’associazione Mizzica per l’elaborazione dell’idea progettuale». A breve si annuncia un incontro con quanti hanno espresso la propria manifestazione di interesse per la verifica e la valutazione delle proposte progettuali.

Intanto, la prima, la quinta e la sesta commissione consiliare hanno espresso parere favorevole sulle modifiche che interessano il regolamento comunale sul servizio di trasporto persone a fini turistico-ricreativi con motocarrozzette con conducente. Il regolamento disciplina il servizio di noleggio delle motocarrozzette con conducente, che costituisce un servizio pubblico non di linea, con lo scopo di soddisfare le esigenze di un’utenza specifica a carattere turistico per visitare il centro storico e i luoghi di particolare importanza storico culturale. I componenti delle commissioni hanno sottoposto all’attenzione dell’assessore Antonino Certa la possibilità di inserire nel regolamento i veicoli elettrici, dunque modificare la tipologia da motocarrozzette a tricicli nel pieno rispetto dell’ambiente . Con l’approvazione di queste modifiche viene data anche la possibilità ai titolari di licenza di sostituire i propri mezzi con uno elettrico .