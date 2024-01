Licata, una nube nera sulla città: il sindaco chiude le scuole e blocca le manifestazioni all'aperto

Scuole chiuse almeno fino a domani (24 gennaio) e stop a tutte la manifestazioni all’aperto ma anche sigilli a ville comunali e cimiteri, a Licata, in provincia di Agrigento. Sulla città grava infatti ancora una vasta nube di fumo proveniente dalle operazioni di spegnimento del deposito di rifiuti della società Omnia, che ha preso fuoco per cause ancora da individuare nella serata di sabato. Il vastissimo incendio nel deposito di stoccaggio rifiuti, in contrada Bugiades, continua a tenere il fiato sospeso cittadini e amministratori.

A decidere questa misura straordinaria, in attesa degli accertamenti che dovrà condurre l’Arpa, l'Agenzia regionale della protezione ambientale, è stato il sindaco di Licata Angelo Balsamo. Saranno sospesi a data da destinarsi anche i mercatini comunali ed è stata vietata l’esposizione di prodotti alimentari all’esterno.