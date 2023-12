Il sindaco di Favara firma la proroga per i contrattisti: «Evitati disordini»

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha firmato un’ordinanza che proroga, fino al 31 gennaio, i contratti dei 237 lavoratori precari del Comune. «Si tratta di una misura straordinaria che ho adottato anche su indicazione del prefetto di Agrigento Filippo Romano per salvaguardare il futuro di questi lavoratori e i servizi per i cittadini - ha spiegato Palumbo - . Questo mentre è in discussione all’assemblea regionale Siciliana un emendamento per consentire la proroga dei precari almeno per l’anno 2024. Insieme ai sindaci di Porto Empedocle e Casteltermini siamo adesso in attesa di aggiornamenti da parte del governo nazionale e di quello regionale perché si possa affrontare e risolvere questa problematica».

La decisione del sindaco è stata presa «per garantire la continuità dei servizi e degli uffici, evitando che possano concretizzarsi interruzione di pubblico servizio e gravi pericoli per l’ordine pubblico». La proroga si è resa necessaria in considerazione del fatto «che il personale di ruolo a tempo indeterminato è assolutamente esiguo per garantire il funzionamento degli uffici e quindi l’erogazione dei servizi pubblici» - ha concluso il sindaco di Favara dove non sono stati ancora approvati i bilanci di previsione 2021, 2022 e 2023.