Ribera, è morto nel giorno del suo centesimo compleanno l'ex sindaco Stefano Gullo

E' morto nel giorno in cui avrebbe compiuto cento anni. Si è spento Stefano Gullo, ex sindaco di Ribera, era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. L'intera comunità era pronta ai festeggiamenti per il traguardo che Gullo aveva raggiunto con la sua età, ma dopo la triste notizia ogni evento è stato annullato.Gullo è stato il sindaco più longevo della storia politica riberese. Avvocato, eletto nelle fila del partito comunista, è stato il secondo primo cittadino dell'era repubblicana, nel 1952. Negli anni si era distinto pure per l'attività culturale e, in particolare, per diffondere la figura di Francesco Crispi al quale aveva dedicato il libro "Universo mafia".

Poche settimane fa era apparso in pubblico, a Ribera, per intervenire a un dibattito dopo la cerimonia di donazione di un dipinto del pittore riberese Giuseppe Cardella che ritrae il sindacalista Accursio Miraglia assassinato dalla mafia. Il primo cittadino, Matteo Ruvolo, ha annunciato che organizzerà a breve un’iniziativa alla quale stava già lavorando, in municipio, con tutti gli ex sindaci di Ribera, durante la quale sarà commemorato Gullo.