Agrigento, torna lo street control: la telecamera scoverà chi parcheggia male o non paga assicurazione

Ad Agrigento torna il servizio della polizia municipale dello street control. Dopo anni di inattività, sono stati superati i problemi di aggiornamento software, e così riparte la telecamera mobile per scovare chi parcheggia male o non paga l'assicurazione.

Street control, cos'è

Lo street control è un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto della polizia municipale. In principio, lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila, da qualche tempo anche per effettuare controlli documentali sui veicoli. Si possono incrociare i dati del database della polizia locale con quelli delle assicurazioni e della motorizzazione, rilevando quindi, anche il proprietario del veicolo, bollo, auto rubate non revisionate o senza assicurazione. Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi ed è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) nel giro di 20 metri. Le foto arrivano in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia. Un addetto della polizia dovrà quindi verificare l’irregolarità, formalizzare la contravvenzione e compilare correttamente il verbale digitale. In caso di contravvenzione, la multa arriverà direttamente a casa.

Street control ad Agrigento, dove è posizionato

La telecamera montata su un mezzo di servizio dei vigili urbani tornerà sarà attiva da lunedì 11 settembre, dalle 8 alle 14, in viale della Vittoria, piazza Vittorio Emanuele, via Imera, via Cicerone, via San Vito e vie traverse e limitrofe.