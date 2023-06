Bevilacqua: “I migranti non sono numeri, ma persone che vanno trattate con umanità e dignità”

“La situazione all’hotspot di Lampedusa è grave, ma nonostante ciò il Governo Meloni continua a tentennare sul tema migranti, balbettando in Europa. Come M5S abbiamo voluto visitare la struttura per testimoniare da vicino le criticità, puntando un faro anche sull’aspetto umano di questa vicenda: vogliamo ricordare al Governo che i migranti non sono numeri da gestire, ma persone che vanno trattate con umanità”. Lo dichiara in una nota la senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle a margine del sopralluogo all’hotspot di Lampedusa con il senatore Pietro Lorefice dove in questi giorni si registra un’emergenza in seguito ai recenti sbarchi. “La Croce Rossa Italiana - continua la senatrice Bevilacqua - da poco più di un mese gestisce la struttura e presta una grande opera, oltre ai migranti costretti a vivere ammassati all’hotspot di Lampedusa, vogliamo rivolgere un pensiero agli operatori CRI che quotidianamente lavorano per fronteggiare l’emergenza sull’Isola” conclude.