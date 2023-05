Lampedusa, il segretario comunale gestirà i problemi del centro migranti

Il commissario delegato per lo stato di emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, ha designato chi comporrà la sua struttura di supporto. Si tratta di personale in servizio al dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell’Interno, nonché segretari comunali e provinciali a cui è affidata l’attività di raccordo.

Della struttura di supporto del commissario delegato fanno parte il vice prefetto Raffaella Vano; gli aggiunti Alessandra Petronelli e Liliana Pulvirenti che si occuperanno dell’ampliamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Caltanissetta, Vibo Valentia, Ragusa (con estensione delle capacità d’accoglienza dell’hotspot di Pozzallo); il vice prefetto Enza Maria Leone, il vice prefetto aggiunto Laura Forcina e il primo dirigente della polizia Antonella Tetto che si occuperanno dell’ampliamento del sistema d’accoglienza nelle province di Trapani e Crotone; i vice prefetti Luigi Manzo e Antonio De Donno faranno lo stesso invece per le province di Reggio Calabria e Messina. Nella struttura di supporto anche il vice prefetto Carmen Cosentino a cui è affidata la supervisione e il coordinamento degli interventi organizzativi e logistici connessi all’accoglienza nell’hotspot di Lampedusa dove verrà costituita una unità operativa anche con il vice prefetto aggiunto Salvatore Gengaro e Vito Antonio Bonanno, che è il segretario generale del Comune di Lampedusa. Il vice prefetto Roberto Leone, l’aggiunto Salvatore Gengaro e il primo dirigente della polizia Enrica Patti si occuperanno, infine dell’ampliamento del sistema d’accoglienza nelle province di Agrigento e Siracusa, nonché dell’individuazione delle migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo o aereo da Lampedusa alla terraferma.

Il segretario comunale di Lampedusa, dunque, entra nella struttura di supporto al commissario Valenti. «Sono soddisfatto - dichiara il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino - per l'attivazione di una unità di missione che si occuperà di tutti i problemi dell’hotspot di Lampedusa nell’ambito della struttura di supporto al commissario delegato per lo stato d’emergenza immigrazione. Siamo molto grati al ministro Piantedosi e al commissario Valenti che hanno voluto riconoscere l’impegno e la professionalità del nostro segretario comunale supplente, che in questo primo anno ci è stato vicino per affrontare tutti i problemi ereditati, soprattutto finanziari e organizzativi. Grazie al sindaco di Alcamo, dove presta servizio, e alla Prefettura di Palermo da cui dipende, Vito Bonanno ci ha assicurato collaborazione e assistenza giuridica, individuando soluzioni alle complesse situazioni che ogni giorno ci troviamo ad affrontare».

Secondo Mannino, «Bonanno potrà continuare il suo prezioso lavoro facilitando il dialogo e la collaborazione tra la struttura ministeriale e il Comune di Lampedusa per gestire al meglio questa fase nuova che grazie al governo ci dovrebbe consentire - ha concluso Mannino - di allentare la pressione sull'amministrazione comunale».

© Riproduzione riservata