È morto in carcere Salvatore Montalto, l'ex consigliere comunale di Palma di Montechiaro

Salvatore Montalto, ex consigliere comunale di Palma di Montechiaro, è morto nella Casa circondariale di Cagliari, dove stava scontando una condanna a 12 anni di reclusione. Dopo essersi sentito male, è stato ricoverato presso la clinica dell'istituto penitenziario dove è morto. Dalle prime notizie, sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Il 53enne era costantemente monitorato e diverse volte, in passato, era stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti diagnostici e per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma quasi sempre aveva rifiutato il ricovero. A diffondere la notizia è stata Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”. Subito dopo il decesso, la famiglia ha incaricato un legale di fiducia per conoscere le cause esatte che hanno determinato la morte dell'uomo.

Montalto, l'inchiesta

Salvatore Montalto era stato coinvolto nella maxi operazione antimafia “Oro bianco”, che fece luce sulla famiglia mafiosa alternativa a Cosa nostra e alla Stidda, e venne arrestato con l’accusa di associazione mafiosa e condannato per aver messo a disposizione del clan i servizi bancari dell’Unicredit di cui era dipendente.

© Riproduzione riservata