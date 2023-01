«La cattura di Matteo Messina Denaro? Non ne so di più, è evidente che mi farebbe un immenso piacere se dovesse accadere», ha risposto così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ai cronisti incontrati ad Agrigento, parlando delle indagini sul super latitante di Castelvetrano. «Sarebbe una notizia magnifica per la Sicilia e l’Italia - ha aggiunto -, spero proprio che presto possa succedere».

