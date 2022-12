Agrigento: dopo 4 mesi riapre il parcheggio pluripiano. Sarà fruibile per il concerto di Capodanno

Ad Agrigento riapre il parcheggio pluripiano in occasione del Capodanno in piazza. Una notizia accolta con entusiasmo dai cittadini che dall'inizio dello scorso di settembre erano impossibilitati a parcheggiare l'auto nell'apposita area di via Empedocle.

Il Comune di Agrigento, su indicazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale, l'8 settembre aveva ha disposto la chiusura a tempo indeterminato dell’intera struttura dopo l'incendio di un'auto, di proprietà comunale, al piano terra del parcheggio pluripiano, avvenuto il 2. Si erano verificati danni all’impianto elettrico, e a quello della videosorveglianza.

Dopo 4 mesi, la struttura torna fruibile per consentire alle tante persone che si recheranno in piazza Marconi ad assistere allo spettacolo di fine anno, al quale parteciperà Achille Lauro, di parcheggiare la propria vettura.

Nessun annuncio ufficiale, ma il nome del parcheggio è citato nell'ordinanza sindacale che impone per il 31 dicembre limitazioni al traffico veicolare, con chiusure di strade e divieti di sosta. Il Comune ha individuato una lunga lista di aree di parcheggio: piazzale Rosselli, parcheggio pluripiano di via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale La Malfa, piazzale Manzoni (zona stadio), piana San Gregorio e Parcheggio di Giunone nella Valle dei Templi (prevista una navetta con il centro).

© Riproduzione riservata