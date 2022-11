Da Canicattì primario all'ospedale di Luino: qui nessuna attesa negli ambulatori di medicina interna

Il primario dell’ospedale di Luino, Tiziana Marcella Attardo, fiere origini siciliane di Canicattì, spiega il potenziamento degli ambulatori di geriatria, reumatologia, diabetologia.

Dal prossimo anno nuovi servizi come quello per il long covid e quello per l'obesità. È stata incrementata sia l’attività degli ambulatori di medicina interna, aperto da lunedì a venerdì ma con accessi più che raddoppiati, sia quella di diabetologia con apertura oltre che nella giornata di martedì anche nella giornata di giovedì. Viene, anche, garantita una rivalutazione ambulatoriale dei pazienti dimessi dal Pronto Soccorso di Luino, che necessitano di un controllo a breve, grazie a Vera Gessi.

Inoltre, sono aperti gli ambulatori di cardiologia e di pneumologia, quello di dietistica e a pieno regime il servizio di endoscopia digestiva. «All’Ospedale di Luino, non abbiamo nessuna attesa per le prestazioni di Medicina Interna – sottolinea Tiziana Marcella Attardo – in meno di 24 ore visitiamo pazienti che prenotano anche da altre Asst. Tutto questo è possibile grazie ad un lavoro di squadra e alle professionalità presenti nel team della Medicina di Luino. Abbiamo tra l’altro in cantiere l’apertura per il prossimo anno di altri ambulatori di area medica come quello del Long Covid e quello dell’obesità».

Infine, dal giugno scorso, all’ospedale di Luino è possibile eseguire visite geriatriche. L’ambulatorio è affidato a Martina Guerrera, geriatra ed internista dell’Ospedale di Varese. Da maggio, inoltre, è attivo sia l’ambulatorio di reumatologia che l’ambulatorio dedicato agli ecocolordoppler dei vasi sovraoartici.

