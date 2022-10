Agrigento, dai 23 agenti di polizia municipale no all'incremento di ore: chiedono il posto fisso

Non ci stanno. I 23 agenti della polizia municipale di Agrigento – ex contrattisti con contratto a tempo indeterminato part-time – che si sono visti riportare, dalla giunta municipale, da 28 a 34 ore settimanali, «non accettano la proposta», come hanno reso noto, ieri, le segreterie provinciali di Cisl Fp, Fp Cgil e Uilfp. In realtà non si tratta di una proposta perché l’esecutivo Micciché ha deliberato l’incremento orario contrattuale, valido dal 17 ottobre al 15 gennaio 2023, che alle casse di Palazzo dei Giganti costerà poco meno di 32 mila euro. Ma per le sigle sindacali «l’obiettivo è la stabilizzazione».

È netta la presa di posizione dei segretari Salvatore Parello, Enzo Iacono e Fabrizio Danile, dopo che appunto la giunta comunale, con un atto ritenuto «improvvido» e frutto verosimilmente della momentanea esposizione mediatica negativa, ha implementato le ore solo per i lavoratori della polizia municipale, «dimenticando tutti gli altri dipendenti a tempo parziale in servizio e oggi privati della propria dignità da un monte ore settimanali che li riduce alla fame», hanno scritto ieri le segreterie provinciali di Cisl Fp, Fp Cgil e Uilfp.

«Si vuole ricordare – hanno detto i sindacalisti - che è in atto uno stato di agitazione che vede interessati tutti i lavoratori, con contratto a tempo parziale, in servizio al Comune di Agrigento, i quali protestano in merito all’impossibilità di portare avanti i servizi dell’ente in maniera efficace ed efficiente, a causa dell’insufficiente monte ore del personale. Ad oggi, a palazzo dei Giganti - spiegano -, registriamo difficoltà profonde in settori di estrema importanza: i lavoratori dell’ufficio tecnico, dei settori manutenzione, tributi, servizi sociali e ragioneria soffrono la carenza di ore per l’espletamento dei loro servizi, con conseguenze immaginabili sulla funzionalità dell’ente. Annunciamo già da ora – hanno aggiunto i segretari - come gli agenti della polizia locale, interessati dalla delibera, non accettano questa momentanea soluzione, in quanto si ritiene di dover ribadire che l’esigenza dei lavoratori a tempo parziale consiste nel vedere il proprio contratto trasformarsi a tempo pieno». Per martedì è stato convocato un tavolo tecnico al Comune. I sindacati hanno preteso venisse inserita all’ordine del giorno la situazione dei lavoratori precari dell’ente.

