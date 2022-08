Siculiana, minacce al sindaco: "Dica a Zambito di farsi la scorta"

«Digli a Giuseppe Zambito di farsi la scorta». È con queste parole, pronunciate al telefono da un interlocutore anonimo, che si è concretizzata la minaccia nei confronti del sindaco di Siculiana, nonché dirigente scolastico. Zambito, 46 anni, primo cittadino della città degli sposi dall’inizio di ottobre del 2020, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. Tutto è avvenuto negli scorsi giorni, ma il riserbo investigativo è stato così fitto che non è trapelato nulla se non fino ad ieri. I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Ampi servizi sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

