Licata, il Comune chiuso il 16 agosto. Il sindaco: "Serve per risparmiare energia elettrica"

"Contenere i consumi energitici". Questo il motivo che ha indotto il Comune di Licata a disporre, con un un'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Galanti, la chiusura degli uffici comunali per la giornata del prossimo 16 agosto.

"Il provvedimento - si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino del Comune in provincia di Agrigento - , teso al contenimento dei consumi energetici, si è reso necessario nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica da perseguirsi in particolari periodi dell'anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai Servizi comunali da parte dell'utenza e della correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie estive, concentrate in particolare nella settimana di Ferragosto".

"Sarà comunque garantito il funzionamento dei Servizi pubblici essenziali - - sottolinea il Comune nel testo dell'ordinanza numero 74 - di Stato Civile, Anagrafe, Cimitero, Protezione Civile, Polizia Municipale e di pronta reperibilità, in osservanza a quanto disciplinato dalla legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni".

© Riproduzione riservata